Milan, si allungano le tempistiche per il rinnovo di Leao

Tempi più lunghi, ma la fiducia - tanta - permane. Intatta. Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan non sembra essere in discussione, ma si dovrà aspettare un po' più di quanto inizialmente previsto per mettere nero su bianco. Questione di tempo, insomma. E i motivi non riguardano direttamente il club rossonero né dipendono in prima persona dal giocatore.

Si attende la fine del contenzioso

Si attenderà, infatti, la conclusione del processo che lo Sporting Lisbona ha intentato contro Leao e nel quale, dopo il pronunciamento del TAS di Losanna, è direttamente coinvolto anche il Lille a causa del licenziamento per giusta causa - non confermata dalle autorità giudiziarie - del calciatore portoghese dal club lusitano per passare a quello francese.

I dettagli

Non appena tutto si sarà concluso, Leao dovrebbe firmare un prolungamento con il Milan fino al 2026, arrivando a guadagnare 4,5 milioni di euro a stagione più bonus a fronte degli 1,5 percepiti fino ad ora. Si è, dunque, sulle stesse cifre di Theo Hernandez, segno dell'importanza che il numero 17 portoghese ricopre e ricoprirà per il presente e per il futuro del Milan e simbolo della volontà del calciatore di diventere un campione con la maglia rossonera addosso.