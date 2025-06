Milan, si attende la decisione del Marsiglia sul riscatto di Bennacer. L'algerino non rientra nei piani di Allegri

Durante lo scorso mercato invernale, il Milan ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Ismael Bennacer all’Olympique Marsiglia fino al termine della stagione. Ora in via Aldo Rossi sono in attesa della decisione del club francese che dovrà comunicare se intende o meno prendere il centrocampista algerino a titolo definitivo (riscatto fissato a 14 milioni di euro). In caso di rientro al Milan, l'ex Empoli non sarebbe comunque nei piani di Massimiliano Allegri e dunque il suo futuro sarà lontano da Milanello.

Questi i numeri di Bennacer con la maglia del Marsiglia:

PRESENZE LIGUE 1: 12

GARE DA TITOLARE: 8

MINUTI IN CAMPO: 650'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 2