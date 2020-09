Milan, Stanga ha rinnovato fino al 2023: "Cresciuto con questi colori"

Luca Stanga, difensore classe 2002 della Primavera, si è già fatto notare con la maglia della prima squadra, segando un gol nel 5-1 rifilato al Vicenza. Per il terzino è un momento magico: qualche giorno fa Stanga ha rinnovato con il club rossonero fino al 2023. Lo ha comunicato lo stesso diciottenne attraverso il proprio profilo Instagram, postando una foto che lo ritrae a dieci anni con maglia del Milan e fascia da capitano in una partita del settore giovanile rossonero e uno scatto in compagnia di Maldini e Massara dopo aver rinnovato il contratto. Stanga ha anche aggiunto una didascalia: "Cresciuto con questi colori. Grazie Milan".