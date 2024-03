Milan su Khéphren Thuram: quanto costa e la scadenza del contratto

La novità di mercato di oggi, riportata dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, sarebbe un interessamento del Milan per Khéphren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza ma cresciuto al Monaco, che è figlio del difensore Lilian, con un passato tra Parma e Juventus, e fratello minore dell'attaccante dell'Inter Marcus. Un centrocampista giovane ma già con buona esperienza internazionale, già nel giro della nazionale francese, che potrebbe essere un rinforzo interessante per il centrocampo rossonero, nonostante la priorità estiva sia investire sull'attacco.

Per quanto riguarda un'ipotetica trattativa, il Milan a oggi dovrebbe mettere in conto 40 milioni di euro: questo è il valore del giocatore secondo la rosea. Considerando che i rossoneri faranno il grosso investimento per l'attaccante, però, è difficile credere che possano spendere tanto anche su un altro ruolo. Per questo è necessario riuscire a capire dove limare un po' le eventuali richieste del Nizza. In aiuto arriva il contratto di Thuram che andrà in scadenza nel 2025: questo ovviamente costringerà i francesi a non poter tirare troppo la corda e le papabili acquirenti a spingere per un po' di sconto. Oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi.