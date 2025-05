Milan su Ndoye. Tuttosport scrive: "C'è la Juve, ma non è l'unica"

Dan Ndoye pezzo pregiatosi casa Bologna. L’esterno offensivo dei rossoblù, autore di un campionato da protagonista con 8 gol e 4 assist in Serie A, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, compreso il Manchester United, questa sera in campo in finale di Europa League con il Tottenham.

C’è la Juve.

Sulle sue tracce, scrive Tuttosport, c’è la Juventus. Cristiano Giuntoli lo ha seguito da vicino, con gli scout della Juve che lo hanno osservato più volte tra marzo e aprile. Il Bologna, che lo ha acquistato dal Basilea per 9 milioni più bonus, ora lo valuta almeno 40 milioni. Il contratto di Ndoye scade nel 2027, ma il club emiliano ha un’opzione per prolungarlo. Tuttavia, davanti a un’offerta importante, la cessione è possibile. L’ingaggio contenuto del giocatore e i rapporti meno tesi tra Bologna e Juve rispetto all’addio di Motta potrebbero aiutare l’operazione, che in caso di ritorno a Torino sarebbe sponsorizzata anche da Conte: l’avrebbe già voluto al Napoli a gennaio.

Sfida a Milan… e Inter sullo sfondo.

I bianconeri non sono l’unico club interessato a Ndoye. Proprio il Milan, che in finale di Coppa Italia ne ha osservato da vicino - e subito - le qualità, resta decisamente interessato. Soprattutto se in rossonero dovesse approdare Vincenzo Italiano. Alla finestra, infine, resta sempre l’Inter: il club nerazzurro si è interessato in tempi non sospetti a Ndoye, ora con Zalewski e Luis Henrique dovrebbe sistemare le fasce, ma l’apprezzamento resta elevata.