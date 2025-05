Secondo la Gazzetta, è per ora puro fantacalcio l'idea Milinkovic-Savic per il Milan

Il Milan comincia a pensare al futuro in maniera più concreta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'eventuale presenza o meno di Igli Tare cambierebbe le carte in tavola.

Al momento è solo puro fantacalcio l'idea di riportare in Italia Sergej Milinkovic-Savic, visto che l'Al Hilal gli corrisponde ben 20 milioni di euro a stagione, ma mai dire mai. In attacco piace da tempo Lorenzo Lucca, che concluderà in doppia cifra pure la stagione corrente. Sondato infine Federico Chiesa, chiuso dai tanti top player al Liverpool e voglioso di riscatto nell'anno che porterà poi al Mondiale, competizione che l'ex Juventus e Fiorentina vuole assolutamente giocare.

Si è tornati al nome attorno al quale tutto era iniziato. Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale avevano incontrato Igli Tare a Londra a metà febbraio. Poi è arrivato Giorgio Furlani: ha ribadito i suoi poteri, ha incontrato Fabio Paratici e ha provato a portare via dall'Atalanta D'Amico. Nulla di fatto, fino (quasi) a fine maggio. E quindi, rieccoci qua: Igli Tare. L'albanese è ad un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

Eventualmente si dovesse concretizzare un accordo, Tare prenderà le decisioni tecniche, Geoffrey Moncada da direttore tecnico sarà il responsabile dello scouting, Zlatan Ibrahimovic resterà il riferimento della proprietà, Giorgio Furlani sarà l'uomo chiave per le trattative e avrà l'ultima parola sulle scelte. Insomma: il gruppo di lavoro resterà il gruppo di lavoro, ma con un uomo esperto e di campo in più. Quello che serviva sì, ma che dovrà necessariamente essere lasciato lavorare come sa fare.