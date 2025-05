Moretto: "I rinnovi di Pulisic, Theo e Maignan sono in standby"

vedi letture

Sembra esserci una svolta nella ricerca di un nuovo DS da parte del Milan, con Igli Tare che sembra essere il profilo ormai designato a ricoprire la carica. Il dirigente ex Lazio dovrà occuparsi subito di diversi casi spinosi, come quelli dei rinnovi messi in standby nelle scorse settimane. Ne parla Matteo Moretto, giornalista di Relevo, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue parole:

“Uno dei primi temi che Tare dovrà affrontare è quello dei tanti rinnovi, delle varie situazioni che ci sono ancora bloccate a Casa Milan. Una di queste è queste è quella di Pulisic, che non ha un contratto in scadenza, non ha un contratto corto, scade nel 2027 con opzione per il 2028, ma il Milan è in trattativa per il suo rinnovo ormai da diversi mesi. Le parti sono arrivate non dico ai contratti ma quasi. Hanno raggiunto un accordo verbale, hanno discusso di cifre e numeri, di adeguamento di contratto e tutto a livello di stipendio. Però poi ad un certo punto Pulisic ha chiesto e preso tempo perché voleva capire bene il progetto sportivo del Milan tra direttore sportivo ed allenatore. Vuole avere garanzie per il futuro. L’agente di Pulisic si sta muovendo molto, ha proposto il ragazzo sia in Italia che all’estero. Però sicuramente il giocatore ha un contratto col Milan e secondo me una volta che si chiariranno bene queste idee poi si potrà arrivare anche ad un prolungamento di contratto. Però ad oggi il rinnovo è in standby, così come lo sono per altri motivi quelli di Maignan e Theo. Tare dovrà sbrogliare queste situazioni”.