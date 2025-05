Guidi sul rinnovo di Pulisic: "Dubbi sul finale della storia non ce ne sono"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di contratto di Christian Pulisic: "Chi si è salvato nella stagione da incubo del Milan? Se la domanda fosse rivolta ai tifosi rossoneri, probabile che i primi due nomi sarebbero quelli di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Questione innanzitutto di numeri: Capitan America e Tiji sono i due cannonieri del Diavolo nel 2024-25, rispettivamente con 17 e 15 gol tra tutte le competizioni.

Per Pulisic, che sabato se giocherà arriverà a quota 100 presenze in rossonero, siamo ancora in fase di trattativa. Con l’entourage dell’americano i contatti sono frequenti: negli scorsi mesi era stata preparata una bozza di accordo per il prolungamento fino al 2029 (l’attuale contratto scade nel 2027, con opzione a favore del club per un ulteriore anno), ma non si è ancora arrivati a dama, nonostante la proposta di aumento dell’ingaggio da 4 a 5 milioni netti all’anno. Dubbi sul finale della storia però non ce ne sono: l’ex Chelsea a Milano si trova a meraviglia e la dirigenza milanista lo stima per i suoi comportamenti dentro e fuori dal campo. Ecco perché in via Aldo Rossi l’intenzione è quella di... rilanciare nelle prossime settimane con una proposta per il prolungamento fino al 2030, in linea con quanto fatto per Reijnders".