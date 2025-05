Milan, trovato l’accordo per il prolungamento dei giovani Torriani e Bartesaghi sino al 2030

vedi letture

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan ha trovato l’accordo per il prolungamento dei giovani Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi fino al 2030. In questa stagione il portiere ha collezionato una presenza in Champions League contro il Liverpool e una presenza in Coppa Italia contro il Sassuolo con la prima squadra, mentre il terzino sinistro ha raccolto sei presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

In merito alla retrocessione in Serie D del Milan Futuro, Geoffrey Moncada, Direttore Tecnico rossonero, intervistato da DAZN nel pre partita di Roma-Milan, ha dichiarato: “Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”.