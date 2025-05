Nuovo ds Milan: per Tare pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno

Il Milan sembra aver finalmente scelto il suo nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Igli Tare, attualmente libero e dunque pronto ad iniziare fin da subito a lavorare per il club di via Aldo Rossi. Le parti sono sempre più vicino, la firma non c'è ancora stato, ma tutto lascia pensare che sarà l'ex Lazio ad entrare nell'organigramma rossonero.

Come riferisce corriere.it, nelle ultime ore sono ripresi i contatti tra Tare e il Milan e l’accordo dovrebbe essere trovato sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. "Il Diavolo, fuori dalle coppe con la seconda squadra retrocessa fra i Dilettanti, ha fretta di chiarire dei punti fermi per il futuro: fra le motivazioni, non secondarie, dell’accelerata anche quello di attutire la contestazione annunciata per sabato sera nell’ultima recita in casa con il Monza" scrive il noto quotidiano sul proprio sito.