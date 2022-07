MilanNews.it

Il Milan è ormai da giorni in trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga, difensore inglese che i rossoneri vorrebbero prendere per rinforzare la retroguardia di Pioli dopo l'addio di Romagnoli: come spiega Tuttosport, i due club stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.