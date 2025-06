Milan, Theo ha ribaito il suo no all'Al Hilal. E' disposto anche ad andare a scadenza

In casa rossonera c'è un caso piuttosto spinoso che rischia di diventare un vero e proprio braccio di ferro: è quello che riguarda il futuro di Theo Hernandez che ha ribadito nelle ultime ore il suo no all'Al Hilal. Lo scrive stamattina Il Giornale che spiega che il giocatore francese vuole restare in Europa in un club di prima fascia. Se non lo troverà è disposto anche ad andare a scadenza (giugno 2026), scenario che il club di via aldo Rossi vuole assolutamente evitare per non perderlo a zero.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2