Milan, Tijjani Reijnders ha firmato per cinque anni

Una trattativa non tanto lunga ma intensa: i discorsi tra Milan ed AZ per Tijjani Reijnders sono stati sempre chiari e serrati, con la volontà del calciatore a farla sempre da padrona. L'olandese, che nell'ultima stagione in Eredivisie e Conference League ha giocato a livelli molto alti in tutte le sue 54 presenze stagionali, voleva solo il rossonero.

Milan ed AZ l'hanno accontentato: i rossoneri lo acquistano a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro più bonus, alcuni più facili da raggiungere ed altri più difficili.

Nella giornata di oggi Tijjani, che ha scelto la numero 14, ha svolto il solito iter: visite mediche, idoneità sportiva e tappa a Casa Milan, dove ha firmato fino al 30 giugno 2028. Per lui un quinquennale da circa 1.8 milioni l'anno più bonus.