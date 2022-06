Milan, tra le alternative a Renato Sanches valutato anche Enzo Fernandez

MilanNews.it

Solo qualche giorno fa la trattativa per portare Renato Sanches al Milan sembrava sul punto di chiudersi in favore dei rossoneri, ma l'avvento del PSG sul giocatore ha, ovviamente, cambiato le carte in tavola: il portoghese resta sì la prima scelta del Milan per rinforzare il suo centrocampo dopo l'addio di Kessie, ma non è più l'unica graditissima idea.



Nome argentino

A farsi spazio nelle gerarchie e nell'indice di gradimento dell'area sportiva di via Aldo Rossi è, infatti, Enzo Fernandez, centrocampista di talento classe 2001 in forza al River Plate. Di lui si dice un gran bene: è capace di giocare sia da mediano con garra che da centrale di qualità, a cui aggiunge anche discrete doti balistiche; i numeri parlano bene per lui: nell'ultima stagione ha collezionato in totale 22 presenze con 8 gol, 6 assist e 2 cartellini gialli. Numeri da trequartista più che da centrocampista classico...



Quanto costa?

Ed è proprio per quest'ultima frase che in lui Maldini e Massara vedono una possibili alternativa a Renato Sanches nel caso in cui la trattativa per il portoghese dovesse sfumare definitivamente. Certo, acquistare Enzo Fernandez non sarà facile; secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, sul giocatore ci sono anche Benfica e Wolverhampton. Il classe 2001 ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, che da lunedì prossimo aumenterà a 23,5 milioni. Il giocatore, visto l'interesse del Milan, aspetterà i rossoneri fino alla fine della settimana prima di dare l'ok alle altre squadre interessate.