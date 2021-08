Milan, tutto fatto per Bakayoko, atteso in città. E non finisce qui

Nuovo acquisto per il Milan, ieri sera si è sbloccata la trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. Il 27enne francese sbarcherà nelle prossime ore in Italia dopo aver rinnovato il contratto con il Chelsea fino al 2024. Infatti il Milan lo ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto biennale, con la possibilità che il riscatto diventi obbligatorio a determinate condizioni inserite nel contratto del giocatore. Una formula che ha permesso di sbloccare la trattativa dopo mesi di continue discussioni. Baka non vede l’ora di tornare in Italia e mettersi a disposizione di Pioli che avrà un rinforzo in più in mediana. Contestualmente i rossoneri hanno lasciato partire Tommaso Pobega che andrà al Torino in prestito secco.

Il mercato del Milan però non finisce qui perché ci sarà spazio per un ultimo colpo, forse due se dovesse uscire Castillejo. Il nome di Jesus Corona è ancora valido ma difficile per motivi economici, le richieste del Porto sono alte. Mentre piace sempre di più Romain Faivre del Brest, giocatore classe 1998 che può essere schierato in diversi ruoli, compreso trequarti ed esterno destro. Sullo sfondo resta l’idea Messias del Crotone, ma è più difficile. Infine Adli del Bordeaux, anche lui nel mirino del Milan ma i costi restano alti, si parla di 13 milioni di euro.