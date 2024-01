Milan, tutto fermo sul fronte Krunic: il Fenerbahçe deve alzare la sua offerta

Come riferisce stamattina Tuttosport, al momento è tutto fermo sul fronte Rade Krunic, il quale è in uscita dal Milan, ma per ora la trattativa tra i rossoneri e il Fenerbahçe è in stallo: i turchi devono infatti alzare la loro offerta da 4 milioni di euro, altrimenti il Diavolo, irritato dal modus operandi dei turchi e anche del giocatore, non darà il suo ok alla partenza del bosniaco.

Krunic ha saltato le ultime partite ufficialmente per un problema alla schiena e non verrà convocato nemmeno per la partita di questa sera di Coppa Italia. L'ex Empoli è ormai ai margini, ma senza un'offerta che soddisfi il Milan non partirà.