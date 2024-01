Milan, un altro difensore: lo conferma Pioli. Si lavora al prestito di Nianzou

Il Milan cerca un altro difensore. La dirigenza rossonera, per far fronte ai continui infortuni che il Diavolo ha patito nel reparto arretrato, ha già riportato Gabbia a Milano e acquistato Terracciano che però è più un jolly per fasce e centrocampo. Pioli necessita di un altro centrale e lo ha confermato lui stesso in conferenza stampa: "La società sta lavorando per colmare questa necessità. È arrivato Gabbia, è arrivato Terracciano, abbiamo riempito un po' le nostre difficoltà ma sicuramente manca ancora un difensore".

A questo proposito, le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport riferiscono che si sta lavorando su Tanguy Nianzou Kouassi, difensore francese classe 2002 in forza al Siviglia ma con un passato vissuto tra Bayern e Psg. Il centrale trova poco spazio in Spagna e per questo si sonda la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, formula gradita ai rossoneri.