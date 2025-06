Milan, valutazioni in corso su Ricci: dubbi sia di Allegri che di Tare

Samuele Ricci è da tempo nel mirino del Milan e tutto lasciava pensare che questa estate si sarebbe definito il passaggio in rossonero del capitano del Torino. Ma questi sono giorni di valutazione in via Aldo Rossi su questa pista che non è decaduta, ma non sembra essere più così calda: come spiega stamattina Tuttosport, ci sarebbero dei dubbi sia di Massimiliano Allegri che del ds Igli Tare sul centrocampista della squadra granata e della nazionale italiana.

Urbano Cairo, presidente del Torino, nelle scorse settimane, ha parlato così delle possibili cessioni del suo club: "“Non parliamo di mercato. Nel prossimo calciomercato, uno o due giocatori andranno venduti. Tutti li vendono, anche l’Inter o l’Atalanta o il Bologna, ciò che conta è avere uno scouting di livello per rimpiazzare chi vendi“ ha dichiarato a Radio Rai.