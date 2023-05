Milan, Vranckx non dovrebbe essere riscattato dal Wolfsburg

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i giocatori attualmente nella rosa del Milan che sono in prestito con diritto di riscatto c'è anche Aster Vranckx, centrocampista il cui cartellino è di proprietà del Wolfsburg. Come riferisce Tuttosport, il belga, poco impiegato da Stefano Pioli in questa stagione, non dovrebbe essere riscattato in estate dai rossoneri (servono 12 milioni di euro).