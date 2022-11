Milan, Yacine Adli in prestito se il giocatore lo richiederà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina sulle proprie pagine, Yacine Adli potrebbe partire in prestito solo nel caso in cui sia lo stesso giocatore a richiederlo alla dirigenza rossonera. Il centrocampista francese arrivato dal Bordeaux non ha trovato molto spazio e deve ancora abituarsi ai ritmi del calcio nostrano e potrebbe fargli bene un'esperienza in cui farsi le ossa e tornare a Milanello in futuro più pronto.