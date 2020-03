MN - Ag. Musacchio: “Rinnovo? Le cose si fanno in due, oppure valuteremo altro…”

Durante l’intervista al procuratore di Mateo Musacchio (Leggi qui il testo integrale) l’agente Marcelo Lombilla ha parlato pure del possibile rinnovo ai microfoni di MilanNews.it

“A dicembre, per darti una idea, quando stava giocando ed era a un livello molto alto, così come la squadra, in quel periodo ero in Italia con lui, ho rivisto il Mateo della nazionale e del Villarreal. Non ha voluto che mi mettessi a parlare con due squadre spagnole molto importanti e una squadra inglese, non ha neanche voluto che mi sedessi ad ascoltare, non mi era mai capitato con lui. Non ha minimamente voluto, da quanto si sentiva coinvolto nel Milan e di quanto stava bene. Lui sta bene al Milan, ama il club da sempre e lo ha sempre voluto. Nel 2017 abbiamo detto due volte di no al Tottenham, e in 30 secondi abbiamo detto di si al Milan. Le cose si fanno in due, se non la vedremo allo stesso modo con il club allora valuteremo come continuare. A Mateo rimane un anno di contratto e dovrà valutare il suo futuro”.