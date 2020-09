MN - Bakayoko, l'affare può sbloccarsi a breve. Per Aurier il Tottenham non considera prestiti

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, nella giornata odierna ci sono stati altri contatti col Chelsea per Tiemoué Bakayoko. L'affare può sbloccarsi a breve. Boubakary Soumaré è un'alternativa più costosa e poco probabile.

Sul fronte terzino, il Tottenham non considera il prestito come opzione per la possibile uscita di Serge Aurier. Il club rossonero è stato accostato al laterale destro francese ma la pista al momento sembra fredda.

Il Milan sta studiando anche come muoversi per il ruolo di vice Donnarumma: il nodo del secondo portiere verrà risolto a breve.