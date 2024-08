MN - Bennacer puo ancora andare via: ecco cosa può accadere

In queste ultimissime ore di calciomercato continua a tenere banco dalle parti di Casa Milan la situazione relativa al futuro di Ismael Bennacer. Rientrato in gruppo ieri pomeriggio dopo tre giorni d'assenza, l'algerino sembrerebbe essere destinato a rimanere in rossonero almeno per un'altra stagione dopo che nessuno club dell'Arabia Saudita ha presentato un'offerta convincente al Diavolo nelle ultime settimane.

La questione, però, non sembrerebbe essere del tutto chiusa, visto che proprio in queste ore sarebbero arrivate novità importanti in merito. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'unico modo che Bennacer ha per andare via è che arrivi entro il primo pomeriggio un'offerta di prestito altamente onerosa che corrisponda quasi ad un acquisto condizionato e che di conseguenza permetterebbe al Milan di avere ulteriori risorse per andare su Koné. Allo stesso tempo, però, l'algerino potrebbe comunque partire nel momento in cui dovesse arrivare dalle parti di via Aldo Rossi un'importante offerta economica.

Nel momento in cui nessuno di questi due scenari dovesse realizzarsi, ecco che Bennacer rimarrebbe al Milan, ma per davvero questa volta.

di Pietro Mazzara