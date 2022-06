MN - Colombo verso il Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Fonte: Antonio Vitiello

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Milan, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sarebbe pronto a vestire la maglia del Lecce nella prossima stagione, squadra neopromossa in Serie A. Secondo le indiscrezioni raccolte, l'accordo per il passaggio del giovane attaccante in Salento si basa su un prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte della società rossonera. Colombo, nell'ultima stagione, ha giocato in Serie B alla Spal, segnando 6 gol in 34 partite.

di Antonio Vitiello