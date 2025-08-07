MN - Como, nuovo rilancio per Morata: alzata l'offerta di indennizzo al Galatasaray

vedi letture

Secondo quanto appreso da Milannews.it, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare finalmente lo sbarco di Alvaro Morata al Como: il club lariano ha infatti rilanciato di nuovo per l'attaccante, aumentando la sua offerta di indennizzo al Galatasaray. Ricordiamo che il giocatore spagnolo è al momento in prestito ai turchi fino a gennaio 2026 e che il Como erediterebbe le condizioni economiche del Gala nei confronti del Milan.

Qualche settimana fa , il direttore sportivo del Como, Carlarberto Ludi, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale non ha voluto parlare di Alvaro Morata, attaccante del Milan che piace tanto al club lariano: "Morata? Non parlo di giocatori di altri club; sono state dette già tante parole sul tema". Ora la svolta sembra essere finalmente vicina.

di Pietro Mazzara

