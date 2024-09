MN - Contratto in scadenza per Calabria: il punto reale della situazione

L’arrivo di Emerson Royal come terzino destro ha posto Davide Calabria nella condizione di doversi riguadagnare il posto da titolare. Uno stimolo in più per il capitano milanista, da sempre abituato a lavorare duro e a sudarsi ogni conquista come già accaduto in passato, fin dai tempi del settore giovanile fino alla prima squadra. Rispetto ad altri calciatori, Calabria è un figlio del Milan, è cresciuto con i valori veri del Milanismo dentro (come Matteo Gabbia) e ha una grande onestà intellettuale nel saper riconoscere il proprio rendimento in campo e quello che può essere il suo valore attuale, anche a livello contrattuale.

A scadenza

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, le parti sono sostanzialmente ferme sulle loro posizioni. Calabria era in attesa di parlare con il Milan, e non ha mai avanzato alcuna richiesta. Dal Milan, ad oggi, non sono arrivati né segnali di apertura né di chiusura il che pone davvero la situazione in standby.

Milanismo

In un Milan sempre meno italiano, la possibilità di perdere un altro capitano a parametro zero che in questa stagione potrebbe tagliare il traguardo delle 300 partite in rossonero, sarebbe una scelta quantomeno discutibile anche perché Emerson Royal dovrà dimostrare sul campo il proprio valore tecnico. E a Calabria, queste sfide, sono sempre piaciute.