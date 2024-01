MN - Daniel Maldini al Monza: il Milan ha agevolato il trasferimento

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza rossonera è stata d'accordo nell'interruzione del prestito secco con l'Empoli di Daniel Maldini per il trasferimento al Monza, agevolando anche le richieste del calciatore che desiderava passare al club di Palladino e di Adriano Galliani.

LA FIRMA IN MATTINATA

Daniel Maldini è pronto ad un nuova avventura con la maglia del Monza: l'attaccante di proprietà del Milan, che ha giocato la prima parte di stagione in prestito all'Empoli, è stato questa mattina a casa di Adriano Galliani, ad del club brianzolo, per la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà fino a giugno ai biancorossi in prestito secco.

Ecco il video dell'uscita di Daniel Maldini da casa di Adriano Galliani dopo la firma con il Monza: