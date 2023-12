MN - Gabbia e il possibile ritorno: perché è una soluzione pronta all’uso

L’ecatombe di infortuni che ha falcidiato il reparto dei difensori centrali del Milan sta portando la dirigenza rossonera a valutare, ogni giorno di più, il ritorno di Matteo Gabbia in rossonero. Il difensore, partito in estate per un prestito annuale al Villarreal è, ad oggi, la soluzione più facilmente percorribile dagli uomini mercato milanisti che, allo stesso tempo, stanno sondando altri profili a loro graditi per capire se si muoverà qualcosa o meno nel corso delle prossime due settimane.

Pronto all’uso

Gabbia sarebbe una sorta di usato sicuro. In primis i suoi numeri al Villarreal ci dicono che il ragazzo ha giocato undici partite stagionali, sette ne “LaLiga” e quattro in Europa League arrivando a sommare un totale di 794 minuti. Un impiego discreto che, in ogni caso, ci dice che il giocatore è stato attivo nel corso di questi mesi con la maglia del sottomarino giallo. In più, avendo fatto tutta la preparazione con il Milan, conosce già bene quelle che sarebbero le necessità tecnico-tattiche della squadra e avrebbe anche l’intelligenza e l’umiltà di accettare, a emergenza finita, un ruolo di seconda linea.

Contatti nei prossimi giorni

I primi contatti tra Milan e Villarreal hanno preso piede, ma sarà nel corso della settimana che dovrebbero intensificarsi per arrivare a una risoluzione anticipata dell’accordo di prestito. Il mercato apre il 2 gennaio e probabilmente non sarà possibile tesserarlo per la partita di Coppa Italia, ma per la gara dell’Epifania sarebbe certamente a disposizione. L'opzione, dunque, è valida e sarà presa in seria considerazione, soprattutto dopo che si capirà se il Milan avrà ancora un cammino europeo (Champions Leago o Europa League) oppure se dovrà pensare solo al campionato e alla Coppa Italia. Questo aspetto è tutt'altro che secondario a livello numerico.