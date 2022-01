MN - Gabbia-Sampdoria: il trasferimento in prestito valutato solo dopo l’arrivo di un centrale

L’interessamento della Sampdoria per Matteo Gabbia è cosa assodata. Il difensore è molto stimato dal ds blucerchiato Daniele Faggiano, che lo aveva già cercato in passato. Tuttavia, l’eventuale partenza di Gabbia da Milanello è strettamente subordinata all’arrivo in rossonero di un nuovo difensore centrale, che è l’obiettivo primario del mercato del Milan per questa sessione. Dunque, anche nelle prossime partite, Gabbia sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli in attesa di eventuali evoluzioni di mercato, in entrata e in uscita.