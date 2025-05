MN - Incontro a Casa Milan con la Roma. Per i giallorossi c'è Ghisolfi, si parla di Saelemaekers

Inizia, in attesa del comunicato ufficiale, il primo giorno operativo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo rossonero. A Casa Milan, dove si trova i dirigente albanese, c'è un incontro con la Roma: per i giallorossi presente il DS Ghisolfi ed altri intermediari. Si parla del futuro di Alexis Saelemaekers, che ha passato l'ultima stagione in prestito alla Roma, e non solo.

In sede è poi arrivato anche il procuratore Giuseppe Riso.

di Antonio Vitiello.