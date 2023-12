MN - Krunic non si riscalda durante Milan-Frosinone: probabile la sua cessione a gennaio

Come testimoniato dagli inviati a San Siro di MilanNews.it, Rade Krunic non si è mai neanche riscaldato durante Milan-Frosinone: il bosniaco è, infatti, rimasto in panchina per tutta la gara.

Su tale scelta pesano le difficoltà per il rinnovo (c'è distanza tra richiesta dell'entourage e la proposta del Club rossonero) e le offerte dalla Turchia, con il Fenerbahce sempre molto interessato ad acquistarlo già nella prossima sessione di gennaio.

Tra l'altro, le gerarchie di Pioli a centrocampo sembrano non prevederlo più in cima, con Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, ai quali si aggiungerà presto il rientrante Bennacer e le prime alternative Adli e Pobega.