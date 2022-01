MN - Maldini e Massara a Casa Milan per trattare la cessione di Castillejo alla Samp

I direttori Paolo Maldini e Frederic Massara, come documentano i nostri inviati, sono arrivati a Casa Milan. I due dirigenti stanno lavorando per il mercato in uscita: in queste ore si sta trattando la cessione in prestito di Samu Castillejo alla Sampdoria di Giampaolo. L'affare è ben avviato.

di Antonello Gioia e Antonio Vitiello.