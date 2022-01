MN - Milan al lavoro per il colpo in difesa per l'estate: Botman il preferito, c'è anche Bremer tra gli obiettivi

Secondo quanto appreso da Milannews.it, trovano sempre più conferme le indiscrezioni sul fatto che il Milan stia già lavorando al colpo in difesa per l'estate: Sven Botman del Lille è il preferito (il Diavolo ha già il sì del giocatore), ma tra gli obiettivi c'è anche Bremer del Torino. I due giocatori hanno caratteristiche diverse, ma si valuterà in base a costo e opportunità. Il club rossonero vuole fare un investimento importante e prendere un giocatore di livello che possa formare una grande coppia con Fikayo Tomori.