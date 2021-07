MN - Milan, Ballo-Tourè arriva in tarda serata. Domani visite mediche e iter burocratico

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, Fodé Ballo-Touré, vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan, arriverà in serata in macchina a Milano. Domani il terzino francese sosterrà le visite mediche e tutto l'iter burocratico per la firma con il club rossonero.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara