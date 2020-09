MN - Milan, conferme sull'interesse per Zambo-Anguissa: è tra le opzioni per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews, ci sarebbero conferme sull'interesse del Milan per Zambo-Anguissa. Il camerunense in forza al Fulham, in particolare, è una delle opzioni valutate per rinforzare la mediana rossonera. Oltre al nome del classe 95' ex Marsiglia, figurano anche i profili dei soliti noti Bakayoko e Soumarè, le cui trattative sono momentaneamente in una fase di stallo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara