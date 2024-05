MN - Milan, nessuna trattativa in corso con il Bayern Monaco per Theo Hernandez

Dalla Spagna è arrivata nelle scorse ore un'indiscrezione di mercato secondo cui Theo Hernandez sarebbe ad un passo dal trasferimento dal Milan al Bayern Monaco. Secondo quanto appreso da Milannews.it, però, al momento non ci sono trattative in corso tra i due club per il terzino francese che piace molto comunque ai tedeschi ed è un obiettivo primario se dovesse andare via Alphonso Davies.

Il Milan, che valuta Theo Hernandez 100 milioni di euro, sta lavorando con il suo entrourage per provare ad arrivare ad un accordo per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026. Il francese guadagna attualmente circa 5 milioni e avrebbe chiesto un importante adeguamento dell'ingaggio.