MN - Milan, Pellegrino verso il Boca Juniors a titolo definitivo

Marco Pellegrino ha giocato gli ultimi mesi in prestito all'Hurracan, ma presto potrebbe cambiare squadra, stavolta a titolo definitivo: secondo quanto appreso da Milannews.it, il giovane difensore argentino dovrebbe infatti trasferirsi dal Milan agli argentini del Boca Juniors per una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro.

Nei piani di Pellegrino, c'era il ritorno al Milan per giocarsi le sue carte, ma così non sarà: "Mi piacerebbe rientrare alla base. Nel Milan probabilmente non avrei avuto lo spazio di cui avevo bisogno. Meglio giocare con continuità, fare esperienza e migliorarsi. Devo imparare, anche dagli errori. E se in futuro ci sarà la possibilità di tornare sicuramente sarò un giocatore più esperto" le sue parole a Milannews.it.