MN - Paquetà-Lione, si attende la mossa ufficiale dei francesi. Per Soumaré...

Boubakary Soumaré rimane un profilo molto gradito al Milan, al pari di Florentino Luis del Benfica. Qualora il Lille dovesse aprire ad una formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo con pagamento immediato, i rossoneri potrebbero imbastire la trattativa con una formula "alla Tonali" ovvero con un prestito oneroso alto e un diritto di riscatto che verrebbe esercitato nel corso della prossima estate. La stessa strategia verrebbe usata se il Benfica dovesse dare dei segnali di apertura su Florentino. Tutto fermo, invece, per quel che concerne Timoué Bakayako, con la trattativa che si è arenata su diversi scogli.

Per Lucas Paquetà, invece, non sono stati fatti passi ufficiali del Lione con il Milan. I rossoneri attendono la mossa dei francesi per valutare il futuro del trequartista brasiliano, la cui cessione dovrà portare almeno 23 milioni per non produrre minusvalenze a bilancio.