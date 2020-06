MN - Saelemaekers sta convincendo. Ipotesi riscatto più concreta

Ha avuto delle difficoltà iniziali, di ambientamento, ma col tempo Alexis Saelemaekers si sta inserendo sempre meglio nel contesto Milan. In tal senso arrivano indicazioni positive per quanto riguarda il possibile riscatto dell’esterno destro belga. Il Milan per averlo a titolo definitivo dovrà versare 3,5 milioni di euro dall'Anderlecht, valutazioni in corso ma Saelemaekers potrebbe diventare tutto del Milan.

di Antonio Vitiello