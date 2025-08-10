Morata-Como, risolti gli ultimi dettagli col Galatasaray. Per il Milan cessione a titolo definitivo

Aggiornamenti riguardo Alvaro Morata che arrivano da Tuttomercatoweb, che fa sapere come tutti gli ultimi dettagli relativi al trasferimento dello spagnolo al Como siano stati risolti. Al Galatasaray andranno 6 milioni di indennizzo per il prestito interrotto. Ricordiamo che i turchi da accordi col Milan si erano garantiti le prestazioni dell'attaccante fino a gennaio, con la possibilità di prolungare l'accordo gratuitamente fino a giugno ed eventualmente riscattare il giocatore.

Operazione da 15-16 milioni complessivi considerando l'indennizzo al Galatasaray e ciò che spetta al Milan, titolare del suo cartellino. Arrivato in rossonero nel luglio dell'anno scorso, Morata non è riuscito a imporsi nei sei mesi di permanenza, segnando 6 reti in 25 partite e trasferendosi nella finestra di mercato invernale al Galatasaray. Con i turchi ha vinto campionato e Coppa di Turchia, segnando 7 reti in 16 partite.