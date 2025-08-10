Moretto sul dopo Thiaw al Milan: "Il primo giocatore contattato è Comuzzo"

vedi letture

Il collega ed esperto di mercato, Matteo Moretto, è intervenuto al canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco il punto sulla difesa del Milan:

"Dopo l'uscita di Thiaw il club rossonero si concentrerà sul difensore centrale. Allegri vuole un difensore centrale, preferibilmente italiano. Un calciatore che possa dare garanzie tecniche, fisiche, di rendimento anche in ottica futura e non solo per il presente. Ad oggi il nome che il Milan già prima di chiudere per Thiaw al Newcastle aveva contattato è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Vediamo se nel corso della settimana i dialoghi potranno accelerarsi, potranno evolversi. Da quando Thiaw è partito, destinazione Inghilterra, c'è stata una miriade di offerte da parte di tanti procuratori di giocatori al Milan per rimpiazzare Thiaw. Ma il Milan vuole decidere con calma ma con fermezza. Il primo giocatore ad essere stato contattato è Pietro Comuzzo".

Su Athekame

"Il Milan conta di chiuderlo oggi in modo tale che possa arrivare a Milano ad inizio settimana. Vediamo se il piano sarà confermato".