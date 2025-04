Mosquera e Coppola monitorati da due mesi: possono arrivare entrambi

Il Milan, dopo una stagione molto deludente, sembra essere destinato a cambiare tanto quest'estate. A partire dal nuovo direttore sportivo e con ogni probabilità dal nuovo allenatore. A seguire arriveranno i colpi di calciomercato con il reparto difensivo in particolare che rimane nell'occhio del ciclone visto lo scarso rendimento generale di quest'anno.

Nonostante non ci sia ancora la figura del direttore sportivo che poi sarà quella che prenderà le decisioni in fase di mercato, la squadra di scout e la dirigenza porta comunque avanti il proprio lavoro di ricerca di possibili nuovi profili. Tuttosport in questo senso oggi sottolinea come il club rossonero stia seguendo già da due mesi un paio di giovanissimi difensori centrali. Uno è italiano e sta facendo le fortune di Hellas Verona e Italia U21: si tratta di Diego Coppola, classe 2003. L'altro è straniero, un po' più giovane, e proveniente dal campionato spagnolo: il gigante Christian Mosquera, classe 2004 in forza al Valencia.