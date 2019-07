Napoli, Mario Rui sogna il Benfica ma potrebbe anche rimanere in azzurro

Che futuro per Mario Rui? L’esterno è da tempo al centro di diverse voci di mercato, ma al momento è difficile fare previsioni sulla sua sorte. Per lui si è fatto avanti il Torino, così come il Milan, anche se il portoghese cova il sogno di vestire la maglia del Benfica, ma secondo quanto raccontato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli non sarebbe da escludere la possibilità di una sua permanenza