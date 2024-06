Newcastle-Thiaw si può sviluppare dal 1° luglio: interesse a prescindere dall'inserimento di un giocatore

vedi letture

Il Newcastle non naviga in acque tranquille dal punto di vista finanziario. I Magpies entro il 30 giugno devono rientrare entro i paletti della Profit and Sustainability Regulations (PSR), imposta dalla Premier League, come riportato dal The Athletic. Allo stesso tempo viene riferito, sia da Matteo Moretto che da Fabrizio Romano, che il club inglese sarebbe molto interessato da Malick Thiaw, difensore centrale del Milan. Si era ipotizzata la possibilità, scrive Moretto, di inserire Kieran Trippier nell'operazione con i rossoneri per ovviare ai problemi finanziari, ma questa idea non è decollata all'interno della dirigenza bianconera.

Quello che appare certo è l'interesse del Newcastle per Thiaw indipendentemente dalle altre questioni. Dunque ci si aspetta che la trattativa possa partire dal 1° luglio in avanti e senza contropartite previste nell'affare. Secondo quanto aggiunge Romano, per strappare il centrale tedesco al Milan ci sarà bisogno di un'offerta molto importante. In questo senso i Magpies hanno una lista di candidati potenziali e decideranno di conseguenza.