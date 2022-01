Nicolò Casale obiettivo di Milan e Lazio, ma il Verona non vuole cederlo nel mercato invernale

Nicolò Casale, giovane difensore centrale del Verona, è finito nel mirino di Milan e Lazio che vorrebbero portarlo subito alle corti di Pioli e Sarri: come spiega l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club veneto non sembra però intenzionato a cederlo in questa finestra di mercato invernale.