Non solo il Chelsea: anche lo United ha fatto un sondaggio per Maignan

In casa rossonera continua a tenere banco anche il futuro di Mike Maignan, con la trattativa per il rinnovo ancora ferma. Senza prolungamento, il Milan proverà a cederlo per evitare di perderlo a zero tra un anno visto che è in scadenza nel 2026. Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell'interesse del Chelsea per il francese, ma la proposta degli inglesi al Diavolo è stata troppo bassa. Lo riferisce stamattina Il Giornale che aggiunge che su di lui ci sarebbe anche il Manchester United che però per il momento non è andato oltre un sondaggio.

Il Milan vorrebbe però trattenere Maignan visto che Massimiliano Allegri punta a ripartire in particolare da due giocatori per la rinascita rossonera, vale a dire Rafael Leao e appunto il portiere francese. Per convincerlo a restare, il Diavolo dovrà far ripartire presto i dialoghi per il rinnovo e presentare al giocare un progetto tecnico vincente.