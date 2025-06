Non solo il Chelsea su Maignan: ci pensa anche il Manchester Utd per sostituire Onana

Davide Chinellato, corrispondente per La Gazzetta dello Sport a Londra, si è così espresso su gazzetta.it sull'interesse del Chelsea per Mike Maignan: "Il Chelsea ha messo gli occhi su Mike Maignan. È un’idea, per ora, ma il canale tra i Blues e il Milan sarebbe aperto, assicurano dall’Inghilterra, e il discorso dovrebbe andare avanti nei prossimi giorni. Il Chelsea ha un concorrente “interno”, però: il Manchester United, che vorrebbe Maignan in caso di addio a Andre Onana. L’idea era dare priorità ad altri ruoli (già presi Essugo, centrocampista dello Sporting, e Liam Delap, centravanti dell’Ipswich), ma il sondaggio per Maignan e l’apertura del Milan alle giuste condizioni ha cambiato la situazione. Il Chelsea non è disposto a fare follie, ma prenderebbe volentieri un portiere che offre garanzie di alto livello. E Maignan le offre".

LE ULTIME SUL PORTIERE DEL MILAN

Nel corso della diretta sul canale YouTube "Fabrizio Romano in Italiano", Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno raccontato le ultime sul forte interessamento del Chelsea per Mike Maignan.

Ha esordito così Romano: "Il Chelsea sta preparando l'offerta per Maignan, vediamo nei prossimi giorni. Il portiere non ha chiuso la porta la Chelsea. Maresca lo vuole e puo approfittare della situazione contrattuale, visto che è in scadenza nel 2026".

Moretto ha poi aggunto che il Milan, capita la situazione, ha iniziato a sondare un po' di portieri. Uno dei nomi, ma sicuramente non l'unico, è quello di Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.