Non solo Milan: anche l'Arsenal sulle tracce di De Cuyper

Il Milan ha individuato in Maxim De Cuypers il profilo ideale sul quale andare a puntare per sostituire Theo Hernandez nella prossima stagione. Scrive questa mattina Tuttosport che il club di via Aldo Rossi starebbe cercando di anticipare i tempi, ed il summit con l'agente del giocatore lo conferma.

Guai però a cantare vittoria prima del tempo, dato che sul 2000 belga ci sarebbe il forte interesse di alcune squadre di Premier League. Nel corso di questa stagione il West Ham l'ha visionato più volte, così come la Juventus che ha preso appunti in occasione della sfida di Champions League di qualche mese fa. Tra tutte le squadre, però, l'Arsenal sembrerebbe essere quella che fa più paura, dato che i Gunners, proprio come il Milan, la prossima estate faranno spazio in quel ruolo considerato l'oramai scontato addio di Kyeran Terney, che tornerà al Celtic.