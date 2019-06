Nuova idea Milan: Fernando Llorente a parametro zero

Mercato in continua evoluzione per il Milan ed ecco una nuova idea per l’attacco, secondo quanto riportato da A Bola i rossoneri starebbero pensando di ingaggiare a parametro zero Fernando Llorente. Lo spagnolo classe 1985 che ha militato alla Juventus potrebbe quindi tornare presto in Italia a titolo gratuito. Su di lui non ci sarebbe solo il Milan, ma anche Roma e Inter in Serie A e Galatasaray e Athletic Club dall’estero. Il suo contratto scadrà il 30 Giugno.