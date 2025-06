Offerta da 15 milioni dell'Atletico Madrid per Theo: sono ancora pochi per il Milan

Gianluca Di Marzio, con un post su X, fa il punto sulle uscite in casa Milan: "L'Atletico Madrid ha offerto 15 milioni di euro per Theo Hernandez, ancora pochi per i rossoneri. Nel frattempo, il francese continua a non aprire all'Al-Hilal. Per Chukwueze c'è stato un sondaggio del Betis".

Il club rossonero era d'accordo con l'Al-Hilal per la cessione di Theo sui 30 milioni di euro di bonus: il terzino francese continua a non aprire alla destinazione araba e aspetta una soluzione in Europa che lo soddisfi.